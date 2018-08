Clôture du Festival international du Domaine Forget

Fin de semaine de clôture du Festival du Domaine Forget avec trois événements. Vendredi, Yoav Talmi et la violoniste et chef Stéphanie-Marie Degand se partageront la direction de l’Orchestre à cordes du Domaine. Samedi, Les Violons du Roy et Jean-François Rivest seront associés à Marie-Nicole Lemieux dans un programme Brahms, Chausson et Beethoven. Enfin, dimanche 19 août, le Domaine Forget accueillera à 15 h pour un concert extérieur gratuit l’Orchestre national de jazz de Montréal, Lorraine Desmarais et Diane Dufresne. Du 17 au 19 août au Domaine Forget.