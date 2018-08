Georgy Sviridov, Canticles and Prayers (1980-1997)

À une époque qui revalorise le répertoire choral a cappella, « consommé » dans le cadre d’une quête de spiritualité ou pour se détacher du quotidien, la musique sacrée orthodoxe est une piste d’écoute offrant une proposition artistique souvent plus substantielle que les oeuvres conçues de prime abord pour plonger l’auditeur dans un état planant, à l’image du tintinabulisme d’Arvo Pärt. C’est ainsi que nous avons vu arriver avec espoir ce CD consacré à Georgy Sviridov (1915-1998), très remarquable compositeur de musique chorale de l’ère soviétique, qui, à part les incontournables hymnes à la patrie auxquels il était astreint, avait déjà composé des bijoux profanes comme les 3 Choeurs sur Tsar Fedor Ivanovitch de Tolstoï. Sviridov s’est adonné avec le même talent à la composition d’oeuvres sacrées, regroupées à la fin de sa vie dans un recueil de Cantiques et Prières, constitué notamment au moment de la Perestroïka. Ce disque propose 4 des 5 livres du recueil d’une veine musicale qui s’inscrit dans la lignée des Vêpres de Rachmaninov.



Georgy Sviridov ★★★★ Classique Canticles and Prayers (1980-1997), Choeur de la Radio de Lettonie, Sigvards Klava, Ondine ODE 1322-2