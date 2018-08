Concours musical: la stratégie de la cagnotte

Photo: CMIM

La direction du Concours musical international de Montréal (CMIM) a annoncé mercredi que la valeur du 1er prix de l’édition Violon 2019 dépasserait les 100 000 $, se répartissant en 30 000 $ en argent offert par la Ville de Montréal, 50 000 $ en bourse de développement de carrière Joseph-Rouleau, offerte par la Fondation Azrieli, 20 000 $ en violon et archet fabriqués par des artisans du Québec, offerts par le Forum des fabricants, et 2500 $ en résidence artistique au Centre des arts de Banff. La valeur de tous les prix et bourses de l’édition Violon 2019, qui se déroulera du 26 mai au 6 juin 2019, s’élèvera à plus de 150 000 $. Le CMIM tente ainsi de doper son pouvoir d’attraction par une cagnotte levée. La stratégie avait porté ses fruits en 2018 lors du concours de chant, au nombre d’inscriptions record.