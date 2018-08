Retour de l’Académie de quatuors

L’Académie internationale de quatuors à cordes de McGill, fondée en 2010 par Constance Pathy, qui met en contact des professeurs issus de quatuors de légende avec quatre quatuors établis et quatre quatuors de la relève (dits « juniors »), aura lieu du 12 au 25 août. Le Quatuor Talich sera l’invité du grand concert d’ouverture le 12 août à 19 h. Les quatuors « seniors » sélectionnés, Esmé (Corée du Sud), Tchalik (France), Vera (Espagne–États-Unis) et Viano (Canada–États-Unis), se présenteront au public en concert dès les 16 et 17 août. (renseignements: www.misqa.com). Le 12 août, à 19 h, à la salle Pollack.