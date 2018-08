From the Vault, The Rolling Stones

Un jour, on a compris ça (merci Pearl Jam !) : pourquoi ne pas produire soi-même ses bootlegs ? Riche idée pour s’enrichir à peu de frais. Des enregistrements de spectacles constituent ainsi de véritables collections « officielles ». Exemple : ce énième concert de la série From the Vault. Un bon soir de la tournée No Security. Un très bon soir. On n’est quand même pas au Marquee en 1971 : on ne révèle pas ici un pan oublié du parcours de nos chers rouleurs de garnotte. En 1999, la formule du spectacle des Stones est déjà passablement bétonnée, avec les incontournables non contournés, le segment chanté par Keith Richards et le segment des ajouts inattendus. Récompenses de ce soir-là : I Got the Blues (de Sticky Fingers), Some Girls la sulfureuse, et deux titres des années Brian Jones, la Route 66 de Bobby Troup et Get off of my Cloud. Est-ce que ça justifie le CD, ou le CD/DVD, le vinyle, entre autres configurations ? Chacun sa mesure du bonheur.



From the Vault: No Security — San Jose '99 ★★★ Archives The Rolling Stones, Universal