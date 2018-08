Ce coffret majeur du centenaire n’est pas l’intégrale des enregistrements DG de Bernstein dirigeant ses compositions. Bien plus intéressant, il englobe l’oeuvre de Bernstein au complet. C’est dans l’optique de la réalisation de cette boîte que le concert de Mass à Philadelphie avec Yannick Nézet-Séguin avait été publié, car Bernstein n’avait pas réenregistré cette partition. Il y a même de véritables premières, composant les quatre derniers CD permettant de découvrir la musique vocale et chorale, la musique pour piano et la musique de chambre, couplée à la musique pour vents. Le coffret comprend, en supplément sur un CD, les vieux enregistrements de Fancy Free et On the Town du jeune Bernstein en 1944 et 1945, ainsi que trois DVD : le documentaire The Gift of Music, le concert de Candide et le « making of » de l’enregistrement tardif de West Side Story. Il réunit d’ailleurs Yannick Nézet-Séguin et Kent Nagano, qui dirige la White House Cantata, mais dont l’adaptation chambriste de A Quiet Place (qui n’est pas de Bernstein) n’a pas sa place ici.



Leonard Bernstein ★★★★ Classique « Complete Works » Leonard Bernstein et interprètes divers, Deutsche Grammophon 26 CD et 3 DVD 482 9228