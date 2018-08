Le compositeur grec Mikis Theodorakis hospitalisé

Photo: Angelos Tzortzinis Agence France-Presse

Athènes — Mikis Theodorakis, l’un de plus célèbres compositeurs grecs, auteur de la bande originale du film Zorba le Grec, a été hospitalisé à la suite d’une attaque cardiaque, mais sa vie est « hors de danger immédiat », a indiqué dimanche l’ANA, agence de presse grecque semi-officielle. Âgé de 93 ans, Mikis Theodorakis « a été transféré vendredi dans un hôpital d’Athènes après une forte douleur à la poitrine et une anomalie cardiaque », a annoncé l’ANA. M. Theodorakis est un compositeur prolifique de symphonies et d’oratorios, qui a aussi marqué par la rénovation de la musique populaire de son pays. Il est également considéré comme une figure emblématique de la vie politique grecque : ayant participé à la résistance contre les nazis, il fut militant communiste lors de la guerre civile (1946-1949) et combattant fervent contre la dictature des colonels (1967-1974).