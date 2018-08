Notre choix à Osheaga

Le gros nom: Florence + The Machine

Hors des créneaux rock et rap qui sont très forts à Osheaga, Florence + The Machine donnera une bonne dose de pop alternative au féminin aux festivaliers. Avec de nouvelles chansons en poche depuis juin, la chanteuse à la voix forte saura probablement brasser la cage comme émouvoir.

Sur la scène de la rivière de 21 h 20 à 22 h 50.

La découverte: Noname

La jeune poète et rappeuse de Chicago Noname a attiré bien des regards en 2016 avec son premier disque Telefon, à la frontière du hip-hop, du soul et du slam. C’est rythmé mais léger, avec une instrumentation doucement synthétique. Une bonne énergie pour un concert dominical.

Sur la scène de la vallée de 15 h 25 à 16 h 10.

Le choix québécois: La Bronze

Si vous avez envie de commencer votre dimanche sans trop courir, installez-vous à la scène Perrier pour écouter la chanteuse La Bronze livrer deux heures de musique en format DJ set, en compagnie du guitariste Francis Brisebois. On la connaît à travers sa musique alternative pop à saveur électro, et on lui fait confiance pour enfiler les pièces quasiment à l’heure du brunch.

Sur la scène Perrier de 12 h 30 à 14 h 30.