Les flâneurs

Errer jusque chez Circa

L’été au Belgo, c’est comme les lundis le reste de l’année : il n’y a pas grand-chose à voir. D’où le plaisir d’errer dans ce vivier d’expositions du centre-ville n’importe quel après-midi : tomber sur une galerie ouverte est une des plus agréables surprises estivales. Là, on y revient de vacances, ici, on n’y est pas encore. Et à Circa, « on reste ouvert tout l’été », au profit des assemblages colorés à mi-chemin de la musique et de la science de Nathalie Miebach. Il ne faut surtout pas hésiter : les 4e et 5e étages méritent qu’on y traîne.