Vicious Circles, Sinjin Hawke & Zora Jones

Entre Montréal et Barcelone, les compositeurs, musiciens, DJ et artistes visuels Sinjin Hawke et Zora Jones multiplient les projets, en solo et en duo, tels que l’hallucinant FractalFantasy.net, label et laboratoire nouveaux médias où nous vous invitons à vous perdre pour découvrir la dimension graphique de chaque parution de la plateforme. On a hâte de découvrir celle de Vicious Circles, premier EP du duo pour la maison britannique Planet Mu, un assemblage de brèves compositions électroniques maximalistes qui tomberont dans les cordes des fans d’Arca, de Sophie et d’Oneohtrix Point Never. Trop n’est jamais assez dans l’univers fracturé de Hawke et Jones, alors qu’une multitude de références musicales, de la bass music anglaise (Source of Conflict) à Timbaland (God), en passant par le R&B futuriste, sur la fameuse And You Were One en fin d’album. Un « big bang » auditif qui éclabousse le vide d’étincelantes particules musicales, complexe mais séduisant à la fois, et qui exige plusieurs écoutes avant d’en saisir l’essence.

Vicious Circles ★★★★ Électronique Sinjin Hawke Zora Jones, Planet Mu