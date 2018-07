Hive Mind, The Internet

Que serait l’été sans un bon album de R&B ? Il arrive tard, mais on le tient enfin : Hive Mind, quatrième album de The Internet, collectif californien né de la fesse gauche de Odd Future et mené par la jeune et talentueuse auteure-compositrice-interprète, DJ et réalisatrice Syd. Son grand mérite est d’arriver à amalgamer les personnalités musicales distinctes des cinq membres du groupe : chaque compositeur, chaque chanteur ont droit à leur moment de gloire, mais l’ensemble présente une admirable cohérence. Le ciment de Hive Mind, c’est l’influence du son Motown post-What’s Going On dans les orchestrations autant que dans le style, moins formaté, des compositions. Pardonnez le cliché, mais l’instrumentation se ressent de manière « organique », même si l’ordinateur y est beaucoup mis à contribution. Jamais rétro ni nostalgique, bien au contraire : entre R&B plus classique et néo-soul, The Internet rafraîchit la proposition en chantant la romance moderne, certes pas toujours avec des voix d’égale qualité et, malheureusement, sur des compositions parfois banales.



Hive Mind ★★★ 1/2 R&B The Internet, Columbia