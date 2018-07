Compro, Skee Mask

À elle seule, la pochette du second album de Skee Mask nous transporte dans une autre saison. Puis surviennent les premières secondes de la planante Cerroverb, durant lesquelles on ressent presque le vent qui souffle en février. Le compositeur électronique allemand Bryan Müller frappe ici dans le mille en modérant son affection pour le breakbeat des années 90 : après un premier disque nettement plus croustillant (toujours pour l’étiquette Ilian Tape), le musicien explore le côté planant, ambiant et harmonieux du rythme. Délectable Compro, de ces polaires premières secondes suivies des moelleuses et hypnotiques boucles de Session Add et Rev8617 (comme du Boards of Canada oublié dans le congélateur). À l’avalanche de basses de Via Sub Mids, les motifs rythmiques prennent du muscle sans négliger la finesse des harmonies — plus loin, Soundboy Ext. et surtout Flyby VFR passeraient pour un hommage au son drum bass planant de LTJ Bukem et de sa maison de disques Good Looking Records. De l’air conditionné pour les oreilles.



Écoutez Session Add

Compro ★★★★ Électronique Skee Mask, Ilian Tape