Forever & Ever, Sales

Sales est un duo floridien qui fait dans la « bedroom pop » groovy la plus convaincante et la moins exagérément amère qui soit. Si le genre est presque saturé ces dernières années (rapprochements obligés avec Tops, Men I Trust, Big Thief), le groupe, qui travaille encore beaucoup sous le radar des grands médias musicaux — signalons qu’il bénéficie de l’appui des connaisseurs du pointu blogue Gorilla vs. Bear —, crée avec une candeur rafraîchissante. Les associations avec le premier album du groupe, intitulé seulement Sales et daté de 2016, sont fréquentes et pour cause : Forever & Ever en reprend les codes dans les grandes lignes (drum machine, guitare douce, voix tout en vulnérabilité, paroles ancrées dans le quotidien). Au point où certains airs du premier reviennent en tête à l’écoute du deuxième. Le petit nouveau vaut tout de même le détour, ne serait-ce que pour les jolies Spiral, Talk a Lot et White Jeans. En concert le 18 septembre au Ritz P.D.B.



Forever & Ever ★★★ Soft rock Sales, Indépendant