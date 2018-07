L’OSM en concert pour l’«ouverture spirituelle» du Festival de Salzbourg

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Kent Nagano et l’OSM ont présenté vendredi à Salzbourg la Passion selon saint Luc en « ouverture spirituelle » au Festival de Salzbourg 2018, qui sera inauguré le 27 juillet à 11 h à la fameuse Felsenreitschuhle par un discours du philosophe, historien et écrivain Philipp Blom, en présence du président de la République autrichienne. Le spectacle inaugural du festival sera la première de La flûte enchantée de Mozart diffusée en direct par l’ORF, radio-télévision autrichienne. L’« ouverture spirituelle », tradition instillée il y a quelques années par Alexander Pereira et qui a été maintenue par son successeur, Markus Hinterhäuser, permet de programmer quelques concerts avant le lancement officiel du festival et donc d’étendre, en amont, la manifestation. Sarah Wegener, Lucas Meachem, Matthew Rose et Slawomir Holland (narrateur) étaient les solistes de la soirée, enregistrée par l’étiquette BIS et donnée en présence du compositeur.