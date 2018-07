Lamp Lit Prose, Dirty Projectors

Un an et demi après avoir lancé un album d’art pop transi par une rupture amoureuse, le Brooklynois Dave Longstreth, leader et principal compositeur de Dirty Projectors, exulte de bonheur sur cet échevelé huitième album. Tout y est, pêle-mêle : la pop électronique (Right Now, avec Syd de The Internet, I Feel Energy), la ritournelle folk (You’re the One, collaboration avec Robin Pecknold de Fleet Foxes), le R&B aux tons gospel (What Is the Time, une des moins réussies), les références aux Beach Boys époque SMiLE (craquante Blue Bird !) et à l’écriture de chansons inspirée de Paul Simon, notamment sur That’s a Lifestyle, complainte pop-rock sur l’état du monde assaisonnée d’un irrésistible refrain. Un joli fouillis rendu agréable à écouter grâce à l’effervescence et à l’originalité des orchestrations, à la qualité des mélodies et à l’interprétation joyeuse et contagieuse de Longstreth, qui condense ici en une dizaine de chansons toute la curiosité musicale qui guide son projet depuis plus de 15 ans.



Écoutez That's A Lifestyle

Lamp Lit Prose ★★★ 1/2 Pop Dirty Projectors, Domino