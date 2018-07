La Zayté, FouKi

FouKi passe le plus bel été de sa vie de rappeur, sans doute aussi le plus occupé : en plus de ses concerts aux Francos, au Festival d’été de Québec et bientôt au Festival de musique émergente, voilà qu’il offre quatre chansons inédites regroupées dans un minialbum intitulé La Zayté et dont le principal mérite est de proposer ce qui manquait cruellement à son premier album, Zay, paru ce printemps : de vrais tubes d’été. Les deux chansons produites par son complice QuietMike auraient cependant pu figurer sur l’album ; Gwap, sur le thème du fric après lequel on court, ressort la guitare acoustique reggae, alors que Zaybae alterne savamment entre house et trap. Agréables, mais moins nécessaires que les deux autres. Produite par Tommy Kruise, Pops et Poolboy, la chanson Lemonade sonne comme une authentique bluette dancehall estivale du type qui gravit les palmarès jamaïcains ces jours-ci. Mais la perle du EP se nomme Kankan, une splendide production soca-house signée VNCE CARTER (Dead Obies), qui met en valeur un FouKi mélodiquement inspiré et enfumé.



Écoutez Kankan

La Zayté ★★★ Hip-hop FouKi, 7e Ciel