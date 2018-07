Karkwatson de retour au FME

Le Festival de musique émergente (FME) d’Abitibi-Témiscamingue a dévoilé hier la programmation de sa 16e édition, qui se tiendra à Rouyn-Noranda du 30 août au 2 septembre prochain. En tête d’affiche, le retour du composite rock Karkwatson réunissant Patrick Watson au groupe Karkwa, dix ans après sa première incarnation sur scène. Deux programmes rap sont aussi à l’affiche, un premier réunissant Loud, FouKi et Zach Zoya, le second avec Obia le Chef, Rymz et Yes McCan, l’ex-Dead Obie qui dévoilera sur scène les chansons de son premier album solo attendu le 31 août. Autres concerts en primeur coïncidant avec la parution à la rentrée de nouveaux albums : l’excellent groupe disco-punk Choses sauvages, les auteurs-compositeurs-interprètes Les Louanges, Jérôme 50 et le groupe rock Babylones. Se joindront aux festivités musicales de la rentrée Xarah Dion, Galaxie, Ouri, Lydia Képinski, Jesse Mac Cormack, Jesuslesfilles, Kandle, Donzelle, Corridor, Félix Dyotte et plusieurs autres. Détails sur le site officiel.