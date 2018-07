Radiohead au Centre Bell: une sage fin de tournée

Le groupe anglais avait quasiment débuté chez nous le volet nord-américain de sa tournée A Moon Shaped Pool, du nom de l’album paru en 2016. Deux ans plus tard, Radiohead revient à Montréal transformé, aujourd’hui totalement imbibé de l’atmosphère précieuse et acoustique de son neuvième album studio. Ainsi, le premier de ses deux concerts hier soir, un généreux mais languissant tour de chant de près de 2h30, a largement évité les grandes déflagrations rock et pilonnages de rythmes électroniques au profit de grooves bruts, finement dosés, parfaitement contrôlés.

Le ton a été donné par le triplé d’extraits d’A Moon Shaped Pool servi en lever de rideau : Daydreaming, Desert Island Disk et Ful Stop. Johnny Greenwood, qui n’aura peut-être jamais joué si peu de guitares durant un concert, amorce la soirée assis au piano droit. À peine moins vaporeuse que sur disque, Daydreaming force au décollage prudent, guidés que nous sommes par la voix claire de Thom Yorke ; le parfait mariage entre guitare folk et discrètes orchestrations de synthétiseurs donne ensuite des ailes à Desert Island Disk. Tout ça est fort joli, mais heureusement que Ful Stop suivait, propulsé par le jeu précis des deux batteurs, pour nous rappeler que Radiohead était à l’origine un groupe rock.

La foule de presque 15 000 fans réunis dans l’aréna affichant complet reconnaît bruyamment les premières mesures de 2 + 2 = 5, de Hail to the Thief (2003). À l’évidence, les morceaux plus toniques font leur effet auprès des enthousiastes. Idem pour Kid A de l’album du même nom (2000), quoiqu’en version adoucie et beaucoup moins teintée d’éléments électroniques, alors que Greenwood est retourné au piano ; son frère Colin mène à lui seul la charge, nourrissant le groove d’une ligne de basse bien grasse.

Même la scénographie du concert se prête à une forme d’intimité. Aucuns autres effets spéciaux que des projections sur un écran ovale, quelques colonnes d’écran LED au ras la scène, et des jeux d’éclairages plus traditionnels, souvent appuyés par des boules miroirs au plancher. Les musiciens sont regroupés en cercle au centre de la scène, avec le moins de lutherie possible autour d’eux lorsqu’ils jouent – chaque pause entre les chansons donne d’ailleurs lieu à un ballet réglé au quart de tour, alors que la régie déplace des instruments sur scène, on dirait un arrêt aux puits à la Formule 1. Presto !, le piano revient, le synthé modulaire de Greenwood apparaît, etc.

Passent ensuite deux extraits d’In Rainbows (All I Need et Videotape) avant le premier grand frisson de la soirée : cette version dépouillée de No Surprises, l’une des belles d’OK Computer. La patine baroque du dernier disque insuffle beaucoup de tendresse à la chanson, qui devient une innocente ritournelle pop sixties, rehaussée par une mélodie jouée au xylophone.

C’est dans ce genre de moments que Radiohead fait mouche, lorsque les plus vieilles chansons de son répertoire se métamorphosent au contact d’A Moon Shaped Pool : Separator prend du coffre grâce à une finale aux orchestrations soufflantes, puis une autre de The King of Limbs (2011), prend racine dans des percussions à l’africaine, planante et saccadée. Plus tard, Thom Yorke, à la guitare acoustique, et Greenwood, à l’ordinateur, offriront une version, magnifiquement minimaliste, d’Exit Music for a Film, suivie d’une longue relecture acoustique, avec orchestre complet, de Weird Fishes/Arpeggi (d’In Rainbows).

Les rythmes rock et électroniques n’auront fait que de brèves apparitions, histoire de briser le rythme et de réveiller les jambes, la majorité des fans auront passé ces deux heures trente bien assis. La paire Everything in its Right Place et Lotus Flower étaient rythmées à souhaits. Au premier rappel, Bodysnatchers et Idioteque ont aussi permis au groupe de revenir aux expérimentations techno… pour conclure sur les douces notes de Karma Police (et sans même avoir joué Paranoid Android !). Bref, ce ne fut pas le concert le plus dynamique que Radiohead ait offert à Montréal, tout ici étant dans le jeu des nuances, des orchestrations réinventées et des surprises que provoquaient ces nouvelles versions live.

Un mot en terminant à propos de la formidable première partie, le projet Junun du compositeur israélien Shye Ben Tzur, de Johnny Greenwood (qui fait temps double hier !) et des six musiciens du Rajasthan Express. L’album Junun, paru chez Nonesuch en 2015, est une perle : des compositions de l’Israélien résident de l’Inde depuis plusieurs années, arrangées avec le concours de Greenwood, interprétées par l’orchestre du Rajasthan, la vraie star du projet qui marie pop d’avant-garde, musique soufie et petite fanfare de cuivres de mariages indiens.

La sonorisation ne mettait pas en valeur ces musiciens enflammés, qui ont joué sept ou huit titres de l’album. Sur scène, deux chanteurs, deux percussionnistes, deux joueurs de cuivres, puis les instigateurs de ce fascinant projet qui, même en formation réduite, recréent fidèlement l’esprit festif qui traverse l’album. Une chance en or de voir cet ensemble, qui donnait hier son tout premier concert en sol canadien. Junun, ainsi que Radiohead, remettent ça, ce soir, toujours au Centre Bell.