Paul Simon, un nouvel album avant les adieux

Photo: Timothy A. Clary Agence France-Presse

New York — Le chanteur-compositeur américain Paul Simon, qui effectue cet été sa tournée d’adieux, a annoncé jeudi la sortie en septembre d’un nouvel album revisitant plusieurs de ses propres titres. L’ancien membre du duo mythique Simon and Garfunkel avait fait savoir en février dernier, à 76 ans, qu’il ferait ses adieux à la scène le 22 septembre à l’issue d’un concert dans le stade de Forest Hills, dans le Queens, le quartier de son enfance à New York.