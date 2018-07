Nuove Ivenzioni, Rolf Lislevand & Concerto Stella Matutina

Rolf Lislevand chez Sony ? Nous avions l’habitude de voir les CD du luthiste de Jordi Savall chez Alpha ou ECM. Scaramanzia (Naïve) ayant été notre disque de l’année 2015, nous guettons les nouvelles parutions de cet artiste. Ce que nous entendons ici se cueille donc tout d’abord à froid. Ce n’est pas tant un disque de Lislevand qu’un CD de son tandem formé avec l’ensemble baroque autrichien Concerto Stella Matutina, tous deux explorant le métissage musical et calquant la démarche d’une musicienne autrichienne célèbre : Christina Pluhar. Nuove Invenzioni, c’est un concept du trompettiste Herbert Walser-Breuss et du guitariste Thor-Harald Johnsen organisant la rencontre entre le baroque (Händel, Frescobaldi, Foscarini, Da Milano) et le smooth jazz, Lislevand participant aux arrangements. La belle facture et l’ambiance, plus jazz que baroque, ne toucheront pas les purs et durs du luth, mais les amateurs de bons « crossovers », tels ceux réceptifs, en 2014, à Music for a While – Improvisations on Purcell de Pluhar et l’Arpeggiata.



Écoutez un extrait de l'album

Nuove Ivenzioni ★★★ 1/2 Classique Rolf Lislevand (luth et guitare) & Concerto Stella Matutina, Sony 19075827802