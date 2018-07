Décès d’Oliver Knussen

Le compositeur et chef d’orchestre britannique Oliver Knussen est décédé dimanche à l’âge de 66 ans. Il fut de 1986 à 1998 le directeur du département de musique contemporaine de Tanglewood. Il fut aussi (1998-2002) le chef du London Sinfonietta, enregistrant pour Deutsche Grammophon. En tant que compositeur, restera notamment pour deux opéras pour enfants d’après Maurice Sendak, Where the Wild Things Are et Higglety Pigglety Pop ! Le disque (NMC) couplant le Requiem et le Concerto pour violon est très représentatif de son style à la fois contemporain et lyrique.