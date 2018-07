Festival d’été de Québec, jour 1: 29 degrés à l’ombre du «groove»

La dernière note de la dernière chanson du duo électro-funk montréalais Chromeo ne s’était pas encore dissipée dans l’immensité des plaines d’Abraham qu’on entendait déjà les fans réclamer « The Weeknd ! The Weeknd ! ». À la fin de la soirée, l’impatience de ses admirateurs fut récompensée : en trouvant un plus juste équilibre entre ses déchirantes ballades néo-R&B et les bombes funk dansantes, le Torontois arrive à offrir une performance captivante, de la première à la dix-septième chanson. Une solide — et torride ! — première belle soirée au Festival d’été de Québec.

De toute évidence, il était attendu, celui-là, comme quoi les Québécois ne sont pas trop rancuniers à l’endroit du Torontois, qui avait invoqué un empoisonnement alimentaire pour annuler sa performance au Centre Vidéotron l’été dernier. Comme pour se faire pardonner, Abel Tesfaye a offert un concert nettement meilleur que celui auquel nous avions assisté à Osheaga l’an dernier, d’abord parce que les derniers mois de tournée ont rendu l’interprète encore plus assuré et charismatique, ensuite parce que le répertoire présenté hier soir était nettement plus intéressant, inspiré par ses vieux albums et enrichi des plus récentes compositions.

Comme Pray for Me, avec laquelle il a choisi de frapper en introduction. Le succès en duo avec Kendrick Lamar apparaissant sur la bande originale du film Black Panther. Le rythme qui vous pousse vers l’avant, la basse qui gronde derrière. The Weeknd a ensuite enchaîné avec la tout aussi dansante Starboy, remarquable pour sa production signée Daft Punk.

Sa scénographie est demeurée la même qu’à Osheaga : occupant la majorité de la surface du plancher, des rangées de simples projecteurs montés en estrade, avec un écran LED occupant tout le fond de la scène. Le batteur flanqué seul côté gauche, le reste de l’orchestre (basse, guitare, claviers et séquenceurs) regroupé du côté opposé. Et comme l’an dernier, les projections ne révolutionneront pas l’industrie du spectacle. Ça a le mérite de forcer notre attention sur Tesfaye, qui chante à pleins poumons et parcourt la scène de long en large.

C’est pourtant lorsque The Weeknd chante l’introspection qu’il s’enfonce dans le désespoir amoureux et met des mots sur les côtés sombres de la vie urbaine qu’il nous rejoint le mieux. Ce n’est pas gai, mais ça prend aux tripes. Bon, d’accord, impossible de résister à l’enfilade de ses succès dance-pop-RB Secrets, Can’t Feel My Face (gros funk entraînant) et I Feel it Coming (qui évoque les refrains les plus pop de Stevie Wonder) en plein milieu du concert. Un beau moment festif. Sauf que lorsque sa voix baisse d’intensité pour pousser les plus douces Party Monster et Reminder, qu’il ressort l’épique mais désespérante The Morning de l’album House of Balloons (2011) et qu’il ajoute à son répertoire Wasted Times et Call Out My Name, deux récents titres de son très bon EP My Dear Melancholy, là, on applaudit avec coeur.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Pauvre Chromeo en première partie ! Pourrait-il s’agir des effets de la canicule, qui ont rendu amorphes les festivaliers, hormis peut-être cette poignée de danseurs massés à l’avant ? On sentait le chanteur Dave1 un brin déçu, alors qu’il était arrivé sur la grande scène d’un pas conquérant, se disant ravi de revenir enfin jouer à Québec. En concert, le duo injecte des stéroïdes électroniques à son funk pour maximiser le potentiel dansant de ses compositions. Les meilleures y sont passées, Bonafied Lovin’, Night by Night, Tenderoni, Needy Girls, la toute récente Bad Decision ; c’était amusant et accrocheur, mais en vain. La foule n’avait d’yeux que pour The Weeknd…

Maude Audet, Altin Gün

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Avant le passage obligé par les Plaines, un peu de butinage musical en ville. En début de soirée, alors que le soleil chauffait encore à pleins feux, Maude Audet n’a pas été chiche sur la chouette scène Fibe, devant la fontaine de Tourny. « Nous sommes le bleu du ciel évaporé » : la strophe de la chanson Nous sommes le feu (de l’album du même nom, 2015) résonnait encore plus hier pendant ces grandes chaleurs de juillet, l’orchestration était douce comme la brise dont nous rêvions. Accompagnée par quatre musiciens (dont une polyvalente claviériste-violoncelliste), Audet a aussi donné du ressort et de la profondeur aux jolies chansons aigres-douces de son plus récent album, Comme une odeur de déclin, paru en septembre dernier.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Nous avons malheureusement dû couper court à notre rendez-vous avec Maude pour ne pas louper le concert, succulent, du groupe néerlandais Altin Gün, à 19 h au parc de la Francophonie. Édité par l’étiquette suisse Bongo Joe, leur tout premier album (On), paru il y a quelques mois, s’avère une sacrée bonne découverte pour les amateurs de grooves exotiques.

Comme la veille au Festival international de jazz de Montréal, l’orchestre de six musiciens menés par un duo chanteur (Erdinc Yildiz Ecevit) et chanteuse (Merve Dasdemir) d’origine turque, a vite séduit les festivaliers curieux, plusieurs d’entre eux étant arrivés tôt pour s’assurer d’une bonne place au concert de Jethro Tull. Le son des Néerlandais tombait dans leurs cordes, sorte de version proche-orientale de Jefferson Airplane, avec une propension pour les grooves qui mettent fermement pied dans la discothèque — les fins amateurs de musique populaire turque entendront Altin Gün comme une version moderne mais nostalgique du son funk-rock psychédélique turc des années 1970. Parfaite musique pour les circonstances météorologiques.