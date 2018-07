«Live 1985-2009», Alain Bashung

On est content, forcément : on obtient non seulement la discographie intégrale de Bashung en spectacle, mais aussi ses spectacles intégralement. Pour Tour Novice, ça veut dire tout un CD en plus, onze prestations jusqu’alors inédites, dont quelques reprises témoignant des années 1960 du Bashung fan de rock : Hey Gyp des Animals, notamment. Le Live Tour 1985 bénéficie d’une refonte complète : versions différentes, mixage tout neuf. On déchante tout aussi forcément une fois le coffret ouvert : ce livret de photos ne sert à rien, il y manque le contexte, des témoignages, voire une revue de presse, des artéfacts. Chaque spectacle n’en demeure pas moins une réinvention d’univers (il faut entendre ce que devient Vertige de l’amour, de fois en fois), et l’accompagnement ne cesse de gagner en ampleur et en charge émotionnelle jusqu’au triste et magnifique Dimanches à l’Élysée. Et plus on entend cette voix, ce phrasé à nul autre semblable, plus on mesure le manque : vertige de la mort.

Bashung - J’passe pour une caravane