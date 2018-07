Our Country. Americana Act II, Ray Davies

Du portrait brossé dans son livre Americana (2013), Ray Davies a décanté 15 chansons en un album au même titre, avec les Jayhawks pour accompagnateurs : c’était l’an dernier. Voici 16 titres de plus, par les mêmes, qui composent un « Act II » : le portrait devient fresque. Fil narratif plus serré, cuivres et choeurs majestueux et poignants : l’effet d’ensemble est plus… testamentaire. Les échos d’hier et d’avant-hier résonnent : on retrouve Oklahoma USA, du cultissime album Muswell Hillbillies des Kinks (1971 !), en plus américain dans le son, ainsi que The Getaway, beauté moins célébrée de 2006, chanson qui fait référence à la Sunny Afternoon de 1966… De la nostalgie assumée de Back in the Day au rapatriement de Muswell Kills, le Britannique boucle ainsi la boucle de ses « adventures in America », route semée d’espoirs (We Will Get There) et de désenchantements (March of the Zombies). Ne reste plus qu’à jouer le troisième acte : réunir les Kinks. Ça se pourrait.

Ray Davies - I Will Get There