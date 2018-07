Notre choix au Festival international de jazz de Montréal

La valeur sûre : Bill Evans

Photo: Brian McMillen

Bien entendu que Bill Evans ne sera pas au Upstairs ce jeudi soir… mais son esprit y sera, lui, à travers le projet que Michel Donato (contrebasse), François Bourassa (piano), Pierre Tanguay (batterie) et Frank Lozano (saxophones) présentent. Le quartet lancera son deuxième disque consacré à l’immense pianiste américain — le premier était un franc succès, le deuxième l’est aussi.

Upstairs, à 19 h et à 21 h 45

Scène locale : Jordan Officer

Photo: Catherine Legault Le Devoir

On l’a connu en jazz léger avec Susie Arioli, puis en blues profond quand il s’est lancé en solo. Cet ancrage blues demeure central sur son dernier album, mais la musique du guitariste et chanteur Jordan Officer est de plus en plus ouverte sur le country et le R&B — odeurs du sud des États-Unis, en somme.

L’Astral, 18 h