Moses Sumney annule sa participation au Festival de jazz à cause de «SLĀV»

Moses Sumney ne se produira pas ce mardi soir au Festival international de jazz de Montréal (FIJM) : le musicien afro-américain a choisi d’annuler sa participation pour protester contre la décision du festival de soutenir le controversé spectacle SLĀV.

En lieu et place du Club Soda, Sumney se produira donc plutôt à la Sala Rossa, et dans un contexte tout autre que celui prévu pour le spectacle du FIJM.

La direction du festival a jusqu’ici refusé de commenter la décision de Moses Sumney — très rare, voire inédite dans l’histoire du festival. Des annulations dues à des problèmes de santé ou des impondérables sont régulières : mais pour une raison de conscience ?

« Nous respectons sa décision et espérons qu’il reviendra au festival dans le futur », s’est contenté d’écrire le directeur des communications, Greg Kitzler.

Dans un message publié en fin de journée lundi sur Twitter, le musicien et chanteur écrit avoir été « déçu d’apprendre que le FIJM a programmé plusieurs soirées d’un spectacle appelé SLĀV, dans lequel un groupe composé majoritairement de blancs, et dirigé par un metteur en scène québécois blanc, chante des chants d’esclaves afro-américains, parfois déguisés en esclaves et cueilleurs de coton ».

« Quand j’ai appris que le festival continuait à défendre ce spectacle publiquement, même après de vives protestations […], j’ai su que je ne pouvais pas présenter ma musique à ce même festival en bonne conscience ».

Le spectacle SLĀV, de Robert Lepage et Betty Boniffasi, a soulevé un vigoureux débat sur l’appropriation culturelle la semaine dernière.

Moses Sumney est un artiste dont le premier album a été fort bien accueilli l’automne dernier. Très fine, sa musique se situe au croisement d’une multitude de styles — R N B, soul, art pop, électro, jazz.