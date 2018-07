Notre choix au Festival international de jazz de Montréal

Le choix extérieur : Jessie Reyez

Photo: Festival international de jazz de Montréal

Catégorie grands événements (c’est-à-dire : concerts extérieurs gratuits les plus fédérateurs en matière de nombre), il y a cette année The War on Drugs (7 juillet), mais d’abord cette Jessie Reyez qui fait grand bruit sur la scène R&B canadienne — et au-delà. Juno de la révélation de l’année.

21h30, place des Festivals

Le spectacle jazz : Brian Blade

Si on cherche un batteur parmi les batteurs, notre choix s’arrête sur Brian Blade — point à la ligne. Pour l’ensemble de son oeuvre rock (Dylan, Lanois) et jazz (avec Wayne Shorter, Joshua Redman ou son groupe The Fellowship Band). C’est d’ailleurs avec eux qu’il se produit mardi, autour de leur excellent dernier album.

20h, Monument-National

Le spectacle blues : Harper et Musselwhite

Leurs deux albums communs — dont le tout récent No Mercy in This Land — ne sauraient être plus blues : on est ici au coeur de ce territoire musical à la source de tant d’autres sources. En mode acoustique ou électrique, le guitariste Ben Harper et l’harmoniciste Charlie Musselwhite transpirent l’authenticité.

19h30, salle Wilfrid-Pelletier