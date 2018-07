Danser et suer avec GoGo Penguin et Moon Hooch

Le jazz aurait-il tendance à se dissoudre dans l’air chaud et humide ? Voilà une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés hier soir après avoir arpenté les trottoirs brûlants de la Sainte-Catherine pour engloutir dans un Club Soda bondé jusqu’au balcon. S’y produisaient la sensation britannique GoGo Penguin, précédée d’un autre trio, Brooklynois celui-là, Moon Hooch. Deux approches musicales qui utilisent l’argument jazz pour donner du poids à leurs explorations rythmiques héritées des musiques électroniques.

La canicule frappait au coeur de la ville aussi fort que les mains du batteur James Muschler, le plus travaillant des musiciens de Moon Hooch. À ses côtés, les saxophonistes et manipulateurs de synthés (ou autres boîtes à effets électroniques) Wenzl McGowen et Mike Wilbur. Curieux hasard du destin, leur parcours ressemble beaucoup à celui d’une autre formation de New York, Too Many Zooz, que l’on verra jeudi soir sur une scène extérieure : formation académique (à la School of Jazz at the New School), réputation gagnée à la dure sur les trottoirs, brûlants aussi en cette période de l’année, de leur ville d’origine, puis dans ses stations de métro, échangeant la monnaie des passants contre des grooves qui marient leurs leçons de jazz aux codes de la musique dance.

Huit ans, trois albums studio et deux EP plus tard, les voici au Festival international de jazz de Montréal, « un rêve qui se réalise », a commenté l’un des saxophonistes. Le public a tout bouffé en épongeant la sueur sur son front : c’était brut, musclé, ficelé au quart de tour, mais somme toute assez convenu.

De la house, des breakbeats, même un passage dubstep très cliché, Muschler jouait tout ça comme un métronome, imitant fidèlement les pistes rythmiques produites par des machines. Quant à ses collègues, ils s’échangeaient les lignes de basses et les motifs mélodiques, sommaires dans l’ensemble. Peu de nuances, pas d’imagination, ni même dans leurs bruyants solos. Ça avait tout de même le mérite d’être franc : Moon Hooch vise à faire danser, point. Suer, le dénominateur commun de la soirée, sur scène comme au parterre – et partout ailleurs au Quartier des spectacles.

Heureusement, le trio GoGo Penguin a ensuite offert des compositions nettement plus nutritives. Essentiellement tirées de A Humdrum Star, leur quatrième album paru en février dernier, puis de v2.0 (2014). Comme sur le récent album, le trio a mis la table avec la vaporeuse Prayer, pour enchaîner en ouvrant la machine sur Raven.

À la batterie, Rob Turner épate. Le son GoGo Penguin repose beaucoup sur son habilité à tricoter serré les breakbeats, à user de subtiles variantes dans ses enchaînements, jouant de manière frénétique sans être pesant. Le pianiste Chris Illingworth s’illustre rapidement dès les premières mesures de Raven : harmonies dramatiques venant se fracasser sur les caisses claires de Turner. Pour One Percent, l’une des très belles de v2.0, il tient une même note, comme la goutte d’eau de Chopin, et décortiques d’élégants accords en laissant plus d’espace au jeu du contrebassiste Nick Blacka, qui brillera en solo durant l’ouverture de la vigoureuse Home et qui, de plus s’adressera à nous en français presque toute la soirée.

Il faudra attendre les compositions plus doucement groovy, A Hundred Moons par exemple, pour qu’un jazz plus pur se distingue du travail de GoGo Penguin, autrement plus porté vers le minimalisme, avec une touche de romantisme. Le trio exprime sa pleine compréhension des musiques électroniques, dans ses constructions, les précis changements de rythmes, le sens de la montée de tension et de la relâche, patent sur cette favorite de la foule, Hoponono. La performance fut assez courte, près de 80 minutes, mais experte et fertile en émotions ; GoGo Penguin se produira à nouveau ce soir, cette fois au Grand Théâtre de Québec.