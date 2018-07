Entre Archie Shepp et Marc Ribot, un même fil

Il y avait samedi soir à Montréal, entre Archie Shepp et Marc Ribot, entre la Maison symphonique et le Gesù, un fil. Celui qui lie la politique à la musique, et donne à celle-ci une valeur encore plus fondamentale dans le grand ordre des choses.

À 81 ans, le légendaire saxophoniste (et chanteur limité, a-t-on compris) Archie Shepp n’a forcément plus la même envergure musicale. Ni grande puissance, ni prouesses techniques, ni audaces sonores décoiffantes — l’ancien adepte du free jazz est depuis longtemps revenu au blues des racines. Mais ?

Mais à 81 ans, Archie Shepp demeure absolument pertinent. Parce qu’il est Archie Shepp (c’est une lettre de créance éternelle), parce qu’il met sur scène tout son coeur octogénaire, parce qu’il cultive la profondeur dans l’expression musicale.

Accueilli par une ovation debout à la Maison symphonique, vêtu dans la plus stricte élégance (complet, cravate, foulard, chapeau), faisant preuve lui-même d’une grande élégance envers le public (à qui il s’est adressé en français tout du long) et envers ses musiciens (qu’il a présenté au moins cinq fois chacun), Shepp a offert une performance à la fois honnête et… instructive.

Instructive parce qu’il bien sûr fait écho au combat des droits civiques dont il fut (et demeure) une figure importante. Parce qu’il a bien sûr parlé de sa grand-mère née esclave, avant de dessiner une géographie américaine de la révolte à travers la pièce « Revolution ». Parce que de Duke Ellington à ses propres compositions, il navigue dans le blues avec l’intelligence de ceux qui comprennent la résonance de ce terme.

C’était peut-être une question de positionnement dans la salle (en bord de rangée D), mais le son du quartet fut longtemps approximatif. Manque d’ampleur et de définition pour les sax ténor et soprano, sans compter que la voix de Shepp émergeait à peine de l’ensemble lorsqu’il chantait. Ça s’est placé au fil du concert, cela dit. Assez pour sortir avec le sentiment d’avoir fait la rencontre d’un géant dont les fragilités renforcent le sens de la démarche.

Ribot aussi !

C’était un hasard de calendrier de festival, mais le programme que présentait quelques minutes plus tard le guitariste Marc Ribot au Gesù n’aurait pu mieux compléter l’esprit du récital de Shepp.

Avec le projet Songs of Resistance — décliné avec Brad Jones (contrebasse), Reinaldo De Jesus (batterie) et Jay Rodriguez (flûte et saxos) —, Ribot fouille dans un répertoire de chansons éminemment politiques, dénonciatrices et revendicatrices. On parle de quoi ? De lutte raciale (on y revient toujours, bien au-delà de SLAV), de la Seconde guerre mondiale (une Bella Ciao traduite et métamorphosée)… et de l’Amérique d’aujourd’hui.

Ribot a d’ailleurs entamé sa prestation en parlant de Donald Trump et de la question des migrants. Il a plus loin évoqué son étonnement d’être en train de faire de la musique « excessivement politique », tout en soulignant ne pas avoir le choix. « Il fallait faire quelque chose parce que quelque chose doit se passer », a-t-il dit.

On dira poliment que ce n’est pas pour les qualités de chanteur de Marc Ribot que Songs of Resistance est un projet intéressant. Il faut regarder ailleurs. Vers les arrangements explosifs, vers l’énergie brute de la livraison, vers les accents free que prennent certaines improvisations.

Et puis aussi (et surtout ?) vers l’esprit des textes et des musiques proposées — qui appellent à une résistance de tous les instants face aux injustices et à l’inhumanité. Le programme n’est pas mince, convenons-en. Mais entre Shepp et Ribot, il est doté d’une trame sonore porteuse.