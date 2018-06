Ólafur Arnalds, Jean-Michel Blais: un piano, deux univers

Si le troisième balcon avait été rendu accessible, le Festival international de jazz de Montréal aurait pu se targuer d’avoir fait salle comble à la Maison symphonique hier soir pour son généreux programme double mettant en vedette deux étoiles du populaire courant « modern classical », le Québécois Jean-Michel Blais et l’Islandais Ólafur Arnalds. Deux compositeurs et interprètes qui placent le piano au centre de leur création, qui le font en l’accompagnant d’orchestrations parfois électroniques, mais qui exploitent très différemment les sonorités de leur instrument de prédilection.

La dernière fois que nous avions vu Blais en concert, c’était au Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda l’automne dernier, dans la petite salle de l’Agora des arts, six mois avant la sortie de son plus récent album, Dans ma main. La mutation électronique n’avait pas encore eu lieu : lui seul au piano, nous tout près devant, sa manière d’inventer l’intime par son jeu minutieux, ses envolées romantiques, et ses interventions chaleureuses au micro.

« Fait que… je suis à la Maison symphonique », a-t-il laissé tomber tout de suite après avoir ouvert son récital par Roses, de son nouvel album. Désarmant Jean-Michel Blais ! C’était le plus gros auditoire de sa carrière, mais il nous parlait comme si nous étions dans son salon.

Le matériel de Dans ma main a constitué l’essentiel du répertoire proposé hier, ce qui nous a permis de constater que la greffe synthétique prenait difficilement. Comme un corps étranger dans les élégantes sonorités du piano à queue. À côté de celui-ci, l’ordinateur portable, et le petit contrôleur, posé au-dessus du Steinway, auquel s’attardait Blais quand la composition le demandait.

L’accompagnement rythmique deep house de Igloo sert pourtant assez bien la composition au piano ; le problème, ici, était dans le son. Les basses fréquences bien présentes étouffaient le jeu de Blais, nous empêchant de savourer chaque note — son usage prononcé de la pédale forte n’aide pas non plus la cause. Idem pour la finale de Blind, durant laquelle Blais quitte le clavier du piano pour se faire distraire par les boutons de son contrôleur numérique.

Ainsi, c’est en toute simplicité, penché sur les ivoires, que Jean-Michel Blais excelle. Quand il fait la démonstration de sa technique, qu’il exprime la finesse de ses mélodies, ce qu’il a réussi durant son concert. Il y a de bonnes idées dans le virage plus électronique qu’il entreprend — comme lorsqu’il fait parler Basquiat en introduction de Outsiders, un enregistrement qui donne un surplus d’âme à la musique —, mais la proposition ne semble pas encore tout à fait mûre. À suivre.

Piano nordique

Ólafur Arnalds est arrivé seul sur scène, mais n’y est pas resté bien longtemps, rejoint par une violoncelliste, un altiste, deux violonistes et un batteur/percussionniste avant la fin de la solennelle Árbakkinn. L’Islandais est très éloigné de Blais dans sa manière d’attaquer l’instrument : c’est l’économie des notes. Faire autrement avec moins de technique, moins de flamboyance. Quitte à nous faire subir quelques longueurs par des solos de violons inutilement étirés, entre autres moments moins captivants.

Sa musique reste dans la retenue, jusque dans ses progressions harmoniques qui, d’une composition à l’autre, demeurent dans le même registre ; son jeu lent, ses motifs répétitifs et ses grooves hypnotiques favorisent l’expression de sa mélancolie. Généralement, ses mélodies ne tiennent qu’en une poignée de notes, ensuite décomposées puis remontées par le jeu de ses accompagnateurs. L’effet était patent sur Nyepi en fin de concert, la plus lumineuse des compositions offertes vendredi, avec ses gouttelettes de notes de piano qui nous tombaient dessus.

En contrepartie, la composante électronique du son d’Arnalds est parfaitement intégrée. Il y a bien un synthétiseur à côté du piano, mais il en use avec parcimonie — par exemple lorsqu’il demande à la foule de chanter un do, qu’il enregistre et recycle pour accompagner Only the Winds. L’électronique ne prend jamais le dessus, sinon lorsque le batteur marque la cadence sur les titres plus charnus. Ingénieuse trouvaille, au lieu d’user de séquences préenregistrées et reproduites par le synthétiseur, Arnalds s’est équipé de deux pianos droits « mécaniques » usant de la même technologie que les Disklavier de Yamaha : suffit de remplacer le papier à musique par une clé USB ou, dans son cas, par un contrôleur qui déclenche les partitions jouées par les deux instruments dressés au fond de la scène. L’artifice est particulièrement réussi lorsqu’il interprète une inédite, la chanson-titre de l’album à paraître au mois d’août, re:member.