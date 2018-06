Notre choix au FIJM cette fin de semaine

Samedi

La valeur sûre : Marc Ribot. Après sa prestation de vendredi avec John Medeski, le guitariste touche-à-tout Marc Ribot présente samedi Songs of Resistance : on parle autant de la musique de John Coltrane que des chants partisans de la Seconde Guerre mondiale.

Gesù, 22 h 30

En extérieur : Jazzlab. Voilà 15 ans que le collectif québécois Jazzlab propose différents projets — tant sur disque que sur scène — avec des groupes à composition variable. La constante ? Qualité d’écriture et d’improvisation.

Angle De Bleury et René-Lévesque, 20 h

Dimanche

La valeur sûre : Terence Blanchard. Un des plus prolifiques et acclamés trompettistes du jazz américain depuis les années 1980, Terence Blanchard ne lâche pas le combat : son dernier album est tout entier traversé d’une réflexion — d’un cri — autour des tensions raciales aux États-Unis. Pertinent ? Toujours. En première partie, le trio de la Québécoise Gentiane MG fera ses débuts au FIJM.

Monument-National, 20 h

Lundi

La valeur sûre : Hancock et Thundercat. Y a-t-il une soirée jazz plus attendue que celle-là dans l’édition 2018 du FIJM ? Non. Parce que Hancock est Hancock, et que Thundercat est l’une des choses les plus cool qui soient arrivées au jazz dans les dernières années. Jazz au sens large, on s’entend. Groovy !

Salle Wilfrid-Pelletier, 19 h 30

Scène locale : Carla Bley et l’ONJ. L’Orchestre national de jazz de Montréal reçoit en grand lundi : l’immense pianiste et compositrice Carla Bley sera de la partie pour un hommage dirigé par la saxophoniste Christine Jensen.

Monument-National, 20 h