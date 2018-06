L’expérience Cécile McLorin Salvant

Cécile McLorin Salvant a déjà raconté qu’elle ne chanterait probablement pas de jazz n’eût été un professeur de musique français qui lui a enjoint — carrément — de tenter le coup. Il avait décodé en quelques instants un potentiel unique qu’elle-même ne soupçonnait pas. Jazz ? Oui, jazz.

C’est un peu cela qui sautait aux yeux — aux oreilles — jeudi soir dans un théâtre Maisonneuve rempli : ce naturel absolu. Cette facilité déconcertante. Cécile McLorin Salvant fait tout en paraissant ne rien faire de spécial. Totalement ancrée et investie dans chaque chanson. Une présence qui impose une autorité complète sur la salle, tout en établissant d’emblée une intimité de club.

En une chanson, elle déploie toute la maîtrise de son art. La voix est impériale. Le registre est immense. Les modulations couvrent tout : des graves qui soulèvent aux aigus qui vibrent de délicatesse. Elle murmure ici, elle explose là. Il y a parfois une douceur qui chavire, puis un éclat qui renverse. Et ce naturel, encore et toujours. Cécile McLorin Salvant ne semble jamais forcer, et surtout ne jamais tricher.

Il y a aussi cette intelligence émotive de l’interprétation. Ce n’est pas tout de savoir chanter, a-t-elle compris. Encore faut-il incarner, dévoiler le sens du texte : elle le fait comme nulle autre. Quand elle propose Si j’étais blanche (Joséphine Baker), elle chante autant le sous-texte que le texte lui-même.

Autrement, elle peut donner du relief à des chansons qui en ont peu de prime abord. Sa reprise de And I Love Her (des Beatles, qui devient And I Love Him), bonifiée de longs solos de l’excellent trio qui l’accompagnait, fut… sublime. Le silence de l’écoute du public — avant l’explosion d’applaudissements — traduisait la conscience d’assister en direct à la transcendance d’une oeuvre.

En première partie de McLorin Salvant, le pianiste américain Christian Sands et son trio ont obtenu du public une ovation debout pour 45 minutes d’un jazz mené à fond de train, sans une seconde de répit — ni de paresse. En un mot, la technique de Sands est… astronomique.

Jill Barber

Et Jill Barber au Gesù ? La chanteuse canadienne retrouvait le public québécois avec un nouvel album à présenter — mais d’abord, un nouveau son traduisant le changement qu’elle a opéré dans sa carrière dans les dernières années (et que la composition de son groupe, deux femmes et deux hommes, illustrait aussi).

Jill Barber est pop, et l’assume bien. Le jazz guilleret qui l’a fait connaître a cédé la place à une musique plus musclée et plus rythmée, sur laquelle elle pose des textes plus sentis — et personnels.

On mettra un bémol ici : l’écrin musical a du bon… mais il a aussi le défaut de gommer (ou d’écraser légèrement) le grain de voix de Barber. Cette dernière n’est pas une chanteuse de puissance — c’est ce voile dans la voix qui la distingue, et il était jeudi moins présent et saillant à travers l’emballage des chansons.