Notre choix au Festival international de jazz de Montréal

La valeur sûre : Ry Cooder

Tout le monde connaît le guitariste Ry Cooder pour son travail avec le Buena Vista Social Club. Fort bien : mais Cooder est tellement plus que ça. Formidable guitariste (avec Ali Farka Touré, notamment), producteur célébré, le musicien sera à Montréal avec son propre matériel, gospel-blues et R&B poussé avec le trio de chanteurs The Hamiltones. Si ça promet ? Oui.

Théâtre Maisonneuve, 20 h

La découverte : Mélissa Laveaux

Photo: Romain Staros Staropoli

« Un bijou pop », a écrit un collègue du Devoir en parlant du nouvel album de la Montréalaise d’origine Mélissa Laveaux, qui habite Paris et a des racines haïtiennes. Bien vu ! Sur des chansons créoles traditionnelles — datant souvent de l’occupation américaine de 1915 à 1934 —, les rythmes sont irrésistibles, les refrains sont mémorables, la voix est envoûtante.

À la Cinquième Salle de la PdA, 19 h

Scène locale : Susie Arioli

On la voit moins depuis quelque temps, mais elle est bien là : Susie Arioli, avec sa voix de cristal et son jazz léger qui tangue doucement. Piano, guitare et contrebasse autour d’Arioli — les balais de la percussion sont pour elle.

Au Dièse Onze, 19 h