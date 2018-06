Notre choix au Festival international de jazz de Montréal

La découverte: Keyon Harrold

Photo: Ethan Miller Getty Images Agence France-Presse

Il a joué avec Jay Z, Beyoncé, Rihanna, Gregory Porter ou Robert Glasper. Né à Ferguson — oui, oui, la ville des tensions raciales —, Harrold fait de sa musique un véhicule de réflexion sur l’époque. Mais il en fait surtout un joyeux mélange de jazz qui intègre des éléments rock, blues, hip-hop, électro, R B. Du groove, et du sens.

À 22h30 au Gesù

En extérieur: Papagroove

Afro-funk ? Absolument. Très souvent présent au FIJM depuis une bonne décennie, le groupe montréalais Papagroove mélange avec pas mal de vibrations l’afrobeat et le funk, avec touches jazz, soul et rock. Il y a là de jolies séances d’impro, soyez prévenus.

À 22 h, angle De Bleury et René-Lévesque. Aussi les 29 juin et 4 juillet.

Scène locale : Rémi-Jean Leblanc

Bassiste et contrebassiste omniprésent sur les scènes québécoises, Rémi-Jean Leblanc adapte son jeu à n’importe quel groupe — et jamais un faux pas là-dedans. Mais c’est mieux de l’entendre avec son propre matériel, non ? Il présentera jeudi un nouvel album (Déductions) avec un quartet de haut niveau (Rafael Zaldivar au piano, Samuel Joly à la batterie et l’excellent guitariste new-yorkais Nir Felder).

À 18h à L'Astral