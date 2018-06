Comment soigner la «jazzophobie»

À eux trois, ils assemblent le house, la musique électronique expérimentale, la dance-pop, le rock progressif, les rythmes brésiliens, la musique contemporaine, les grooves afro-cubains, le funk, mais surtout ne dites pas qu’ils font du jazz. GoGo Penguin, Snarky Puppy et Too Many Zooz, tous à l’affiche de la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal, revendiquent leur indépendance face aux étiquettes avec succès : le public, jazzophile ou pas, en redemande. Conséquemment, ils nous forcent à reconsidérer ce que c’est, au juste, le jazz en 2018. Pistes de réponse.

« En toute honnêteté, on se fout pas mal des étiquettes que les gens apposent à notre musique. » La réponse de Chris Illingworth, pianiste au sein du trio britannique GoGo Penguin, est classique : tous les musiciens rejettent les étiquettes, quelles qu’elles soient, jazz ou pas. « Nous, on ne veut pas tomber dans un style défini par d’autres avant nous, c’est pourquoi on a préféré inventer le nôtre », lance Leo Pellegrino, saxophoniste au sein de Too Many Zooz (avec Matt Muirhead, trompettiste, et David Parks, batteur), un trio new-yorkais de musique que ses membres définissent comme « brass house ».

Influences diverses

« En même temps, on comprend que les gens cherchent à nous étiqueter, ajoute Illingworth. Si quelqu’un veut intéresser son ami à notre musique, il faut bien qu’il essaie de la définir. Bon, après, nous sommes évidemment très conscients que le jazz est un élément important de notre musique. Cependant, il y a dans notre son une combinaison de tellement d’influences différentes que nous espérons proposer quelque chose d’unique, de nouveau, de différent. »

Photo: Festival international de jazz de Montréal

Nourri de musique électronique expérimentale britannique, de musique classique impressionniste façon Debussy ou minimaliste à la Philip Glass et de jazz modal, le trio GoGo Penguin (complété par Nick Blacka à la contrebasse et Rob Turner à la batterie) a lancé plus tôt cette année chez Blue Note son quatrième album studio, A Humdrum Star, un album charmeur et abouti qui pourrait bientôt être en lice pour le Mercury Prize, à l’instar de v2.0, son deuxième paru en 2012. Après la sortie de Man Made Object en 2016, le groupe a pris part au giga-festival de musiques populaires Coachella, où Kamasi Washington a aussi joué ; il y a deux semaines, il était du festival Bonnaroo, dans le Tennessee.

Too Many Zooz est un tout autre animal : trois musiciens formés au jazz qui, avec leur énergie brute, propulsent une musique rythmée et soutenue qui marie la motricité du house à l’enthousiasme du swing de l’ère des grands ensembles. Ils ont aussi en commun avec GoGo Penguin de jouer devant des publics avides de pop, de rap et de musiques de danse… et pas forcément de jazz.

« Le jazz est aujourd’hui devenu un genre très vaste qui, avec le temps, est parvenu à épouser différents autres styles musicaux », estime Marcelo Woloski, de Snarky Puppy, qui, s’il n’hésite pas à qualifier le style du groupe de jazz (fusion), repousse également les étiquettes « parce que pour moi, la musique est l’une de deux choses : elle est bonne, ou mauvaise ». Le brillant percussionniste et compositeur new-yorkais d’origine argentine, qui proposera vendredi son premier album solo, Mundo Por Conocer, y va de sa définition simple du son bigarré de Snarky Puppy : « Une musique pour faire danser les gens, ou les inviter à se recueillir. »

Photo: Festival international de jazz de Montréal

Ainsi, le répertoire de Snarky Puppy change au gré des membres du groupe et selon la configuration de l’orchestre sur scène. Avec Woloski qui rejoint le band pour le reste de la tournée nord-américaine, les rythmes brésiliens et sud-américains vont reprendre le devant de la scène de ce groupe, l’un des plus populaires sur la scène jazz mondiale, dont le dernier album, Culcha Vulcha (2016), lui avait valu le Grammy du Meilleur album jazz contemporain. « Nous nous considérons comme chanceux, puisqu’on joue pour des auditoires qui sont d’abord de vrais amateurs de musique, quelle qu’elle soit. Si nous avions une mission, ce serait celle d’ouvrir l’esprit des gens à toutes sortes de musiques, jazz inclus. Nos mélodies sont belles et faciles à chanter, et même ceux qui n’ont pas l’habitude d’écouter de la musique instrumentale finissent par les apprécier. »

Perception figée

Pour le pianiste de GoGo Penguin, le problème de l’étiquette jazz est la perception figée que peuvent en avoir certains mélomanes. « Par contre, quiconque s’intéresse au jazz en écoutera de toutes les époques et constatera qu’il y a beaucoup d’évolution et une multiplication d’idées dans cette musique, dit Chris Illingworth. Or, pour plusieurs, le jazz signifie bebop, ou swing, etc. À l’évidence, notre musique à nous n’a rien à voir avec ça. Certes, GoGo Penguin est un trio et il y a beaucoup d’improvisation, mais je crois que notre musique a plus de similitudes avec le rock et la musique électronique qu’avec le swing ou le bebop. C’est justement toute la difficulté d’être associé au jazz : ça veut dire tellement de choses différentes pour différentes personnes. On ne veut pas se faire mettre dans une “boîte jazz” et risquer de rebuter ceux qui disent ne pas aimer le jazz. Garder la définition de notre musique plus ouverte nous permet d’attirer plus de gens. »