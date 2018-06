Un album Neukomm pour Jean-Claude Malgoire

L’étiquette Accent fait paraître un album de deux disques couplant la Missa solemnis et le Requiem de Sigismund Neukomm (1778-1858) par Jean-Claude Malgoire, décédé en avril 2018. Pilier du Festival Classica, Malgoire devait créer la Résurrection de Neukomm le 5 juin dernier. Attention toutefois : cet album Accent est la réédition et le rhabillage de deux disques parus sur une autre étiquette K. 617 en 2008 et 2009. Résultat contrasté entre une Missa solemnis très recommandable (avec le Choeur de Namur) et un Requiem qui tient du bricolage.