FIJM: les ramifications d’une (très grosse) affiche

On se pose la question chaque année en défilant la très longue liste des artistes qui seront présents au prochain Festival international de jazz de Montréal (FIJM) : quelle ligne directrice guide la programmation ? Y a-t-il une tendance, un thème à tout ça — outre une célébration de l’éclectisme musical ?

Photo: Frazer Harrison Agence France-Presse

En conférence de presse ce printemps, le programmateur Maurin Auxéméry a suggéré que l’édition 2018 mette « un accent particulier sur les musiques blacks ». En témoigne la présence de Kamasi Washington, José James, Archie Shepp, Thundercat, Keyon Harrold, Herbie Hancock ou Terence Blanchard, entre autres représentants de ces artistes afro-américains qui placent la question raciale au cœur de leurs propositions musicales.

Mais c’est peut-être là un peu un hasard, reconnaissait Maurin Auxéméry la semaine dernière en entretien. « Disons que c’est quelque chose qui a émergé quand on a regardé la programmation finale. C’était facile de s’en rendre compte, autant chez les nouveaux artistes que chez les plus anciens. Mais après, est-ce que ça a été un souci dès le départ ? Je dirais que c’est très difficile pour nous de partir avec une idée de départ, parce qu’il y a tellement de contraintes autour d’une programmation comme celle-là… »

Il explique : « On a de grandes lignes qu’on essaie de respecter, notamment celle de tenter de rajeunir notre public en attirant des artistes qui leur parlent — comme Anderson .Paak l’an dernier. Ça fait partie des axes, et on va essayer de combler ce désir et ce besoin. Mais après, une programmation se monte selon ce qui est sur la table, et en fonction de la concurrence d’autres festivals à travers le monde. Or, c’est hallucinant comme elle est devenue forte, cette concurrence. »

Une façon de dire qu’entre les objectifs de départ et le résultat final, il y a passablement de refus, de détours et de négociations ardues.

Révolte

N’empêche que pour l’oreille attentive, il y aura dans cette édition 2018 l’écho d’une révolte qui n’est pas nouvelle, mais qui s’exprime avec une vigueur inédite depuis quelques mois.

De tout temps, le jazz a été un canal d’expression politique pour la communauté noire américaine : Nina Simone, Charles Mingus, Billie Holiday, Abbey Lincoln, Max Roach, Miles Davis et combien d’autres ont dénoncé les injustices raciales avec toute la force de cette musique ?

Photo: Balazs Mohai Associated press

Mais la scène contemporaine ne manque pas non plus de jazzmen-jazzwomen afro-américains au discours social assumé. Le trompettiste Terence Blanchard (en concert à Montréal le 1er juillet) a par exemple enregistré son dernier disque dans trois villes touchées par les violences entre forces de l’ordre et membres de la communauté noire. Blanchard apparaît d’ailleurs en couverture de l’édition courante du légendaire magazine Downbeat, sous le titre « Seeking Justice » (à la recherche de justice).

Et ce mouvement excède largement le cadre du jazz : avec une notoriété incomparable, la chanteuse Beyoncé et le rappeur Kendrick Lamar donnent une résonance immense à ces revendications, entre autres.

Du festival Coachella (où Beyoncé a offert en avril la performance la « plus signifiante, passionnante, puissante et radicale » que le New York Times a vue depuis des années) aux Grammys (où Lamar a livré une prestation hautement politique en janvier), la force de frappe des deux superstars est sans équivalent — et démultipliée par une symbolique visuelle très puissante.

Pour Ingrid Monson, professeure à Harvard et auteur d’un livre sur les liens entre le jazz et le mouvement des droits civiques, « il n’y a rien d’accidentel » dans ce qu’on voit présentement dans le monde musical américain. « Je crois que la présence de Donald Trump et la réémergence de commentaires et de politiques extrêmement racistes aux États-Unis ont eu pour effet de forcer les musiciens à s’exprimer à travers leur art », dit-elle.

« C’est comme l’époque des droits civils et du Black Power, ajoute Mme Monson : tant de choses dérangeantes survenaient, c’était impossible d’ignorer ce qui se passait. Et c’est la même chose aujourd’hui. Sauf qu’il ne s’agit plus seulement de dénoncer le racisme anti-noir, mais aussi le traitement horrible réservé aux immigrants et à leurs enfants dont on parle cette semaine, par exemple. Il y a une érosion des principes démocratiques à travers les mensonges de Trump, ce n’est pas surprenant que les musiciens ressentent le besoin de s’exprimer. »

Petite échelle

Vu l’ampleur du mouvement — et l’ampleur de la programmation à Montréal —, il était un peu inévitable que le FIJM accueille quelques protagonistes associés au phénomène. Mais selon Maurin Auxéméry, les programmateurs essaient généralement de voir à plus petite échelle pour dégager du sens à travers un demi-millier de concerts. Par exemple ? Planifier des soirées où s’entrechoqueront des idées, des visions, voire des carrières.

« Nous aurons Thundercat et Herbie Hancock en programme double [le 2 juillet], illustre-t-il. Dans ce cas, oui il y a la filiation afro-américaine, mais il y a aussi la rencontre entre deux générations différentes — avec un Thundercat très jeune public, qui fait les festivals pop ou électro, et ce vieil éléphant de Hancock qui a toujours été avant-gardiste dans sa carrière. Ça, c’est quelque chose qu’on essaie de mettre en avant… et qu’on peut contrôler plus facilement », dit-il en citant aussi le concert où Jean-Michel Blais succédera à Ólafur Arnalds sur la scène de la Maison symphonique (le 29 juin).