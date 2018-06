Meditations I, Foxtrott

Trois petites chansons qui font bonne impression : la Montréalaise Marie-Hélène Delorme, alias Foxtrott, donne suite au rythmé A Taller Us, album paru en 2015, avec le premier de ce qui est annoncé comme une série de mini-albums intitulés Meditations, toujours édités par l’étiquette britannique One Little Indian. Les breakbeats craquants et les productions hip-hop plombées du précédent disque s’effacent ici au profit de grooves plus délicats, de constructions rythmiques précieuses aux sonorités naturelles qui s’arriment joliment aux nouvelles chansons pop mélancoliques de la musicienne. Autant les mélodies semblent plus fines qu’il y a trois ans, autant on s’emballe pour les orchestrations chaleureuses et soignées. On sent déjà qu’après avoir fait la démonstration de sa maîtrise des rythmes dansants, Delorme approfondit cette fois le travail d’auteure et de compositrice ; Where Love Abounds, la plus brève des trois, conclut ce EP avec une prometteuse touche de fragilité à laquelle elle ne nous avait pas habitué. Vivement la suite.