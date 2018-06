Rojdestvenski et Guttenberg: artistes opposés, unis dans la mort

La mort a réclamé deux chefs d’orchestre en fin de semaine. Tout d’abord, vendredi, de manière surprenante, l’Allemand Enoch zu Guttenberg à l’âge de 71 ans, puis, samedi, le Russe Guennadi Rojdestvenski, 87 ans.

Enoch zu Guttenberg et Guennadi Rojdestvenski étaient tous les deux connus à Montréal, le dernier pour avoir souvent dirigé l’OSM, y compris dans ses années d’un triste déclin artistique, le premier pour y avoir fait une renversante impression lors de ses débuts en Amérique du Nord, en octobre 2016.

Sur Facebook, un chef d’orchestre, dans une publication destinée à son cercle d’amis, écrivait samedi : « Y avait-il plus opposé ? L’un, paresseux, vrai génie de la direction, électron libre joyeux et cynique de la scène culturelle ; l’autre, inlassable et méticuleux travailleur, homme talentueux fin et accueillant. Qui nous manquera le plus ? » La réponse qui a obtenu l’assentiment fut : « Les deux, parce que opposés et complémentaires. »

L’ombre et la lumière

Cette réponse est en fait incomplète. Enoch zu Guttenberg était en train d’édifier ce qui allait, peut-être, contribuer à forger une éventuelle postérité, alors que Guennadi Rojdestvenski, aigri et blasé, semblait s’acharner depuis plus de 15 ans à attaquer à l’acide, mais heureusement sans grand succès, le fabuleux et colossal monument de marbre qu’il s’était bâti à sa mémoire.

Guennadi Rojdestvenski, fils du chef Nicolaï Anossov et d’une soprano du Bolchoï dont il a adopté le patronyme, fut, avec Evgueni Mravinski, Kirill Kondrachine et Evgueni Svetlanov, un des grands chefs russes de la seconde moitié du XXe siècle.

Dans les années 1950, il fut chef de ballet au Bolchoï. Sa carrière prit son envol lorsqu’il fut nommé en 1960 chef de l’Orchestre de la Radio télévision soviétique, avec lequel il enregistra de nombreux disques et qu’il dirigea jusqu’en 1974, année à partir de laquelle il accepta des fonctions en Europe de l’Ouest (Londres puis Stockholm).

Compositeurs respectifs

En URSS, il y avait une sorte d’accord plus ou moins tacite entre l’orchestre de la Radio (Rojdestvenski) et l’Orchestre d’État (Svetlanov) dans la répartition du répertoire à enregistrer. C’est ainsi que Svetlanov devint l’interprète de Rachmaninov et de Tchaïkovski, alors que Rojdestvenski était le gardien de Prokofiev et de Chostakovitch.

Le monument est là : tout le legs Prokofiev-Rojdestvenski est et restera référentiel en dépit d’enregistrements souvent caverneux. Ses Chostakovitch, encore trop mésestimés, sont de la même valeur. Rojdestvenski a donné énormément de premières en URSS : de la musique de Ravel, Hindemith, Sibelius ou Vaughan Williams. C’était un homme et un chef au caractère trempé dans l’acide qui, sur la fin de sa vie, semblait gagné par une aigreur, annulant des concerts à la dernière minute sous de futiles prétextes, mais aussi par la torpeur, enlisant une musique insuffisamment répétée dans des tempos dilués et lénifiants.

Tout concourrait pour qu’on ne prenne pas Enoch zu Guttenberg au sérieux. Treize prénoms, le patronyme à rallonge, celui d’une dynastie nobiliaire remontant au XIIe siècle, et une carrière de politicien pour défendre ses convictions écologistes. Mais Enoch zu Guttenberg, musicien formé à la composition et à la direction d’orchestre à Munich et à Salzbourg, était un vrai chef et chef de choeur, fasciné par la musique allemande, le répertoire sacré et l’architecture dans la musique, ce qui expliquait sa passion pour Bruckner et Bach. Il se penchait aussi sur le rôle de la musique dans la société, ses positions étant résumées dans un essai, La musique pour contrer le naufrage.

Contrairement à Rojdestvenski, qui semblait tout saboter, Guttenberg était en train de construire sa postérité à travers son festival de Herrenchiemsee et des enregistrements sérieux et de plus en plus souvent primés, alors que, il faut bien l’avouer, il y a 20 ou 25 ans, le milieu le prenait principalement pour un gars qui se payait une carrière avec ses millions.

Enoch zu Guttenberg laissera-t-il une trace ? Auprès de ceux qui ont travaillé avec lui sans doute, mais internationalement, pour un public qui ne peut le connaître que par des tournées et des enregistrements, il est sans doute parti dix ans trop tôt.