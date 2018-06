La même tribu — Volume 2, Eddy Mitchell et invités

Quand on s’est parlé en décembre dernier, au moment de la sortie de La même tribu – Volume 1, Eddy chantait encore le rock’n’roll avec Johnny au présent éternel de l’enregistrement, mais le vieux compagnon d’armes s’éteignait. Il n’y a pas de mourants (connus) sur ce Volume 2 qui provient des mêmes sessions, et il y a aussi moins de potes de régiment. Il y a plutôt des artisans, de Michel Jonasz à Laurent Voulzy. On a Thomas Dutronc plutôt que Jacques pour partager Le blues du blanc, on n’est pas perdants. Et surtout, il y a des chanteuses qui se répondent à travers le temps, de Véro Sanson à l’héritière Juliette Armanet. Je viens justement de parler à la Juliette en question, de passage à Montréal, et chanter avec Eddy l’a enchantée, pardi ! Il fait du bien à la chanson et à ceux qui en font, le père Schmoll (le surnom de Claude Moine, dit Eddy), et ses beaux airs tranquilles accompagnent tout ce beau monde avec bienveillance. Longue vie, Eddy !

Eddy Mitchell et Juliette Armanet - Couleur menthe à l’eau