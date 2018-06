Onze Québécois, dont Milk & Bone et Loud dans la présélection du prix Polaris

Le prix de musique Polaris a dévoilé jeudi sa toujours très diversifiée présélection, qui compte cette année 11 artistes installés au Québec, dont Arcade Fire, Hubert Lenoir, Loud et Milk & Bone.

Parmi les 40 artistes dont le récent travail a été souligné et qui courent la chance de gagner une bourse de 50 000 $, on note aussi la présence des Barr Brothers, de Philippe Brach, du pianiste Jean-Michel Blais, de Lydia Képinski, de Pierre Lapointe, de Mélissa Laveaux et de Pierre Kwenders. Au total, la liste québécoise compte donc cinq disques tout francophones et deux qui le sont en partie, ceux de Laveaux et de Kwenders.

Depuis 2006, le Polaris récompense le meilleur disque canadien, sans égard aux ventes ou au style musical. Chacun des membres du jury indépendant — formé de journalistes de musique, de blogueurs et d’animateurs issus d’un peu partout au pays — choisit cinq albums, et les 40 obtenant le meilleur pointage se retrouvent dans cette liste de présélection.

Cette première liste du Polaris souligne entre autres le travail d’Alvvays, du défunt Gord Downie, de The Weather Station, de Sloan, de Propagandhi, de Donovan Woods, de Yamantaka // Sonic Titan, de Daniel Caesar, de Bahamas et de Weaves. La liste complète ici.

Le prix de musique Polaris annoncera la liste des 10 albums finalistes le 17 juillet, alors que le gagnant sera dévoilé lors d’un gala le lundi 17 septembre à Toronto.

C’est Lido Pimienta qui a remporté le Polaris l’année dernière. Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya Tagaq (2014) et Godspeed You ! Black Emperor (2013) sont parmi les gagnants des précédentes éditions.