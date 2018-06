À voir aux Francos de Montréal

Rive et Charlotte

De quel bois se chauffe la Belgique en chanson ? La Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs présente aux Francos de Montréal une carte double où le texte rencontre la pop et l’électro. Il y a Rive, duo de Bruxelles qui n’a qu’un EP en poche, mais qui fait des vagues et qui effectue une tournée de sept dates au Québec dans les prochains jours. Du son onirique, mais aussi saturé, à la patine rétro. Charlotte, elle, a une approche plus pop dans ses mélodies, qu’elle couche sur des rythmiques lentes et modernes.

À 17 h, à l’angle De Bleury et Sainte-Catherine

Soirée Vintage à l’os

Vous aimez le rap comme dans l’bon vieux temps ? Le doublé Dubmatique et Séba et Horg vous plaira certainement. Les premiers ont marqué les esprits en 1997 avec leur disque Soul pleureur — « Suis le funk bébé pour un été à Montréal » ! —, alors que les seconds s’amusent cette année à titiller notre nostalgie avec leur « hit » Vintage à l’os, qui multiplie les citations que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, pour citer l’autre.

À 19 h, à L’Astral

Daniel Bélanger

Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir

Fort de son dernier disque, Paloma, qui a reçu de nombreux éloges et où le chanteur retrouvait en quelque sorte son essence, Daniel Bélanger se présentera ce mardi soir sous les projecteurs de la grande scène de la place des Festivals. Parions que Bélanger soulignera ses 35 ans de carrière en s’amusant avec quelques-uns de ses forts nombreux succès.

À 21 h, sur la place des Festivals