À vos marques, prêts, décollage! La saison des festivals d'été s'ouvre ce vendredi avec les 30es Francos de Montréal, et Le Devoir a sélectionné pour l'occasion une trentaine de titres d'artistes présents dans la programmation. On y trouve de la chanson, du rock, du rap, des Québécois ou des Européens, des gros noms et des découvertes. Bref, c'est de la qualité éclatée, et ça s'écoute dans l'ordre ou dans le désordre.