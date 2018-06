U2 au Centre Bell: l’accueil Bono des riches

U2, trois ans plus tard. Pour qui se trouvait au même Centre Bell en 2015, au début de cette tournée à plusieurs volets — on en est à l’étape eXPERIENCE + iNNOCENCE —, la configuration est familière. Il y a la grande scène au fond, à la place habituelle des shows de rock. Il y a la passerelle qui traverse les trois quarts de la patinoire, surmontée de l’écran le plus géant qui soit, véritable mur à double face. À l’autre bout de la passerelle, on reconnaît la petite scène ronde qui confère à l’ensemble quelque chose du vaisseau-spermatozoïde du film de Stanley Kubrick : 2001, Odyssée de l’espace. Même l’écran géant pourrait jouer le rôle du monolithe.

C’est tout pareil, quoi. À cela près que les slogans et les mots d’ordre projetés avant l’arrivée du groupe ont été renouvelés : place aux femmes, place aux migrants, poing levé contre Trump. Quelques exemples : « Refugees Welcome. #neveragain. Free Speech. Fight Back. Resist. Freedom justice equality. None are equal until all of us are equal. Empowered women empower women. 20 cents can save a life. » On est bien d’accord, on ne peut pas être contre, et ça donne bonne conscience à tout le monde. Je tique néanmoins sur « 20 cents can save a life ». À cause de l’écart. Combien de fois vingt sous pour le prix d’un seul billet dans les rouges ? Le mien est à 325 $, calculez. C’est un peu l’accueil Bono des riches, cet appel à la contribution. Méga-écran, mégasuccès, mégamillions engrangés… mégacharité ? Encore faudrait-il que les Irlandais se dégrèvent d’une part significative de leur (faramineux) cachet. La montagne de vingt sous qu’on aurait. Ça remplirait la place.

Ne soyons pas trop cyniques. It’s only rock’n’roll, sapristi. Au fait, ça vient, ce rock ? Eh, messieurs les aristos de la bienfaisance, c’est quand le turbin, on se pointe ou on lambine ? On se dépense un peu pour ceux qui ont tant dépensé pour être là ? Ah, finalement. Voilà Bono, 34 petites minutes en retard. Fin seul au beau milieu de l’amphithéâtre de la Sainte-Flanelle, l’écran-monolithe au-dessus de sa fameuse tête. L’accueil montréalais en ce mardi, premier des deux soirs du groupe chéri, est triomphal : cela va de soi. Si Bono ne nous dit pas qu’on est le plus formidable public de la planète, on lui tire la barbichette.

L’écran ou le rock, telle est la question

Pendant Blackout, le groupe apparaît… à l’intérieur de l’écran. Entre les deux faces, disons. Effet saisissant. Ça frappe fort, façon U2 imitant U2 de la grande époque U2. Pesante pulsation basse-batterie, The Edge qui martèle son accord archétype, Bono qui pousse la note pleins poumons. Et puis c’est le retour de la passerelle en pente de la dernière fois. Un peu gratuite, la mécanique. Et pourtant ça nous coûte cher.

Le groupe redevient groupe de presque punks irlandais le temps de I Will Follow : du coup, on se rappelle pourquoi un jour on a tant aimé U2. La version ne manque pas d’allant, avouons : saine simplicité, bonne énergie juvénile. L’esprit garage persiste pour Gloria et Beautiful Day. Du rock, joué serré, pas de niaisage. C’est dûment apprécié. La section rythmique Adam Clayton-Larry Mullen Jr. est toujours aussi pataude, ça ne s’arrange pas avec l’âge, mais The Edge semble vraiment content d’être là, et Bono se dépense pas mal. Tout n’est pas affaire de bébelles, bravo.

Après, ça retombe. Ou plutôt, ça se répète. On a de nouveau droit à l’histoire d’Iris (Hold Me Close), avec les mêmes extraits de films de famille qu’en 2015. Du plus bel effet, certes, mais c’était quand même plus touchant la première fois. Pareille impression de déjà-vu quand Bono déambule dans l’écran (sur une passerelle surélevée), pendant que The Edge s’offre un solo sur la passerelle juste en dessous. Encore là, c’est très réussi, mais pas surprenant pour vingt sous.

Bono au tambour pour l’intro de Sunday Bloody Sunday, ça rentre plus profondément dedans : c’est leur colère et leur tristesse fondatrices, U2 allait à la guerre en ce temps-là, ça ne s’oublie pas. Les graffitis de l’IRA sur les maisons dessinées du grand écran sont moins d’actualité, mais plus assumés. Les rappels historiques aussi : ça leur appartient. La bouteille d’eau vidée dans la foule, grand geste télégraphié de Bono, ne sert cependant à rien. S’il y a un rapport avec nos océans qui étouffent, ce n’est pas très clair.

Le manque à gagner

Fin de la première partie. Un film sert d’entracte. Très BD dans le genre. Avec les gars de U2 mal dessinés. On n’est pas chez Marvel, et ça se voit. La seconde partie, comme la dernière fois, se passe surtout sur la petite scène circulaire : c’est bien, ça déménage pour Elevation et les suivantes (surtout la tribale Desire, moment fort). Staring at the Sun, rareté de l’album Pop, donnée à la guitare acoustique et Bono-The Edge en harmonie, est magnifique, un moment parfait.

Mais à mesure que le spectacle s’approche de la fin, on ne peut pas ne pas constater qu’il manque bon nombre d’incontournables au rendez-vous : c’est nettement moins bien sans With Or Without You, sans Bad, sans Where the Streets Have No Name, sans Angel of Harlem, sans I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Il faut se contenter de Pride (In the Name of Love) et One. Avec son chapeau haut de forme et son masque de farfadet diabolique, on jurerait un mauvais tour de Bono. Si c’est là une volonté, la manière que le groupe a choisie pour distinguer ce spectacle du précédent, c’est très stratégiquement raté. Pour une telle quantité de fois vingt sous, on veut bien prendre toutes les nouvelles chansons, mais pas sans les hymnes en récompense. À la fin, même les fans finis sortent un brin dépités : le compte n’y est pas.