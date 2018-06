Des «sauvages» à l’Oratoire

Dans le cadre des concerts d’orgue dominicaux gratuits, la basilique de l’oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal propose, ce dimanche 3 juin à 15 h 30, son projet le plus original de la série. Conception de l’organiste Yves Rechsteiner et du percussionniste Henri-Charles Caget, il s’agit d’une adaptation pour orgue et percussions des grands thèmes et airs d’opéra de Rameau. Le concert Jean-Philippe Rameau. « Les sauvages » et autres airs sera articulé en quatre suites et tirera son matériau des Indes galantes, de Platée, de Zoroastre, des Boréades, de Dardanus et d’autres chefs-d’oeuvre de ce génie de la musique, qui ne laissa aucune composition pour l’orgue.