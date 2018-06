La mezzo Rihab Chaieb et le baryton John Brancy, les deux seuls candidats de Chant 2018 à concourir dans les compétitions Mélodie et Aria, se sont qualifiés tous deux pour la demi-finale, qui se déroulera vendredi à 15 h et 19 h 30 à la salle Bourgie. La Française Axelle Fanyo, l’Américaine Clara Osowski, la Coréenne Irina Jae-Eun Park, le Finlandais Tomi Punkeri, l’Anglaise Gemma Summerfield et le Néo-Zélandais Julien Van Mellaerts seront leurs compétiteurs.