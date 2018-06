SASSAFRASS !, Tami Neilson

C’est pas tout d’avoir des poumons plein de souffle, encore faut-il pousser la note là où ça secoue. Ce à quoi s’emploie aussi puissamment qu’efficacement la formidable Tami. Après Don’t Be Afraid, l’album du deuil, voici SASSAFRASS !, en majuscules et avec un s de plus. La tornade plutôt que le frémissement de la vérité dans la fameuse pièce de René de Obaldia : Du vent dans les branches de sassafras. Ce n’est plus l’heure de susurrer, mais de nettoyer la place. De proclamer. De dénoncer. D’exiger justice. L’égalité entre hommes et femmes dans Bananas, le harcèlement sexuel systémique dans Smoking Gun, la douleur de la grand-mère autochtone de Tami — mariée obligée, comme on disait — dans A Woman’s Pain, hommage à la fureur de vivre de la regrettée Sharon Jones dans Miss Jones : c’est tout ça et tellement plussss, SASSAFRASS ! Soul, country-soul, rockabilly, swing de big band, tout sert à l’extraordinaire Tami pour qu’à la fin, joie et pouvoir soient dûment partagés. Et que ça brasse !

Tami Neilson - Smoking Gun