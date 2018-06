Still Dreaming, Redman, Blade, Miles, Colley

Sur disque comme sur scène : un an après un passage dans le genre époustouflant à la Maison symphonique de Montréal, le quartet Still Dreaming — un projet du saxophoniste Joshua Redman, avec Brian Blade (batterie), Ron Miles (trompette) et Scott Colley (contrebasse) — fait paraître un premier album porté par la même effervescence. C’est-à-dire que ce groupe, créé pour célébrer la musique de la formation Old and New Dreams (OND, dirigée par Redman père dans les années 1970, et qui lui-même célébrait la musique d’Ornette Coleman), propose un jazz libre de contraintes, mais qui respecte des balises mélodiques. Musique à la fois accessible et exigeante. Entre OND et Still Dreaming, un continuum : « Combiner une approche free avec une grande pureté, simplicité, profondeur et lyrisme ». Redman le disait ainsi au Devoir en 2017, et ce disque le dit musicalement avec éloquence. Gros jazz qui célèbre un mot précieux : liberté.

Joshua Redman - Unanimity (feat. Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade)