Les ombres lumineuses d’Olivier Godin

Olivier Godin est un pianiste de l’ombre. Selon la formule consacrée, on le qualifie de « pianiste accompagnateur ». Le volet Mélodie du Concours musical international de Montréal, auquel il contribue, et la parution d’une intégrale discographique des mélodies de Fauré mettent son travail quelque peu en lumière.

« Créer des couleurs qui vont avec des sons qu’on ne produit pas, ce n’est pas la même chose que de jouer en solo : c’est un métier en soi », s’exclame Olivier Godin rencontré par Le Devoir en marge du Concours musical international de Montréal, où deux de ses candidats viennent d’accéder à la demi-finale du volet Mélodie.

« On a souvent l’impression que les accompagnateurs sont des pianistes qui n’ont pas réussi à percer. Dans mon cas, et celui de la plupart de mes collègues, c’est un vrai choix. » Dans les académies d’été, Olivier Godin s’est aperçu que, certes, on peut enseigner bien des choses, mais que « le sens de la collaboration et du partage, le fait de respirer avec un instrument, est présent, voire inné chez certains jeunes musiciens et pas chez d’autres ».

Professeur à 25 ans

Dans le cas d’Olivier Godin, on peut parler d’un mélange heureux de prédispositions et de circonstances : « Jeune, je jouais avec des collègues d’école, puis j’ai commencé à accompagner des chanteurs, élèves de la classe de Marie Daveluy au Conservatoire. À l’âge de 19 ans, j’ai eu une bourse pour aller étudier en Californie avec Jerome Lowenthal en tant que pianiste soliste. Il y avait là une classe d’accompagnement vocal animée par Warren Jones, et les pianistes solistes devaient se frotter à l’accompagnement vocal. Ainsi, on m’a donné une partition en me disant qu’il y aurait une classe de maître à accompagner le lendemain. Quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu’elle était donnée par Thomas Hampson ! C’était mon baptême, mais cela s’est bien passé et j’ai indéniablement eu la piqûre de l’accompagnement vocal. Ensuite, j’ai eu la chance d’avoir un poste au Conservatoire à 25 ans comme accompagnateur, puis comme responsable de l’atelier d’opéra. »

Au coeur de ce parcours, Olivier Godin chérit les cours suivis avec Jacqueline Richard (1928-2015). « Elle a enseigné à Marc Boucher, à Aline Kutan, elle fut coach de Plácido Domingo, elle avait été invitée à Bayreuth : c’était une professeure très exigeante. La plupart du temps, nous parlions. Nous parlions de beaucoup de choses. Cela m’a construit. »

Le répertoire français est « par la force des circonstances » au coeur du répertoire d’Olivier Godin, qui se sent pourtant très proche de Schubert, Schumann, Brahms et Wolf et trouve la langue allemande « tellement belle ». « J’en joue autant même si j’en enregistre moins », nous dit le pianiste qui vient de débuter au disque dans ce répertoire par… Le chant du cygne de Schubert, un disque à paraître avec le baryton français Thomas Dolié.

Le projet Fauré

Olivier Godin est depuis quelques années avec le baryton Marc Boucher, directeur artistique du Festival Classica qui se tient ces temps-ci, notamment cette fin de semaine à Saint-Lambert, au coeur d’une galaxie cultivant la mélodie française au Québec.

La fine équipe a enregistré en 2013 une intégrale des mélodies de Poulenc chez Atma. Elle vient de s’attaquer à un projet plus redoutable encore : une intégrale Fauré qui vient de paraître chez le même éditeur avec un résultat encore plus convaincant.

La qualité, le soin apporté à l’élocution poétique, l’homogénéité sans faille de l’équipe vocale, notamment dans la maturité et le grain des voix, a rehaussé notre intérêt d’en parler avec Olivier Godin, d’autant que le projet, élaboré sur deux ans, grâce à un montage financier impliquant une mécène suisse, le Festival Classica, ATMA et Musicaction, se distingue immédiatement d’intégrales antérieures par l’utilisation du piano Érard de 1859 de la salle Bourgie, qui donne immédiatement une couleur « fin XIXe siècle » à l’aventure sonore.

C’est d’ailleurs cet élément qui a emporté l’adhésion d’Olivier Godin : « Lorsque Marc Boucher m’a proposé d’enregistrer une intégrale Fauré, je ne voyais pas sa pertinence, après Gérard Souzay ou Elly Ameling. Puis, nous avons parlé du diapason de l’époque, à 435, du piano Érard et d’enregistrer les mélodies dans les tons originaux avec les voix pour lesquelles les mélodies ont été écrites. »

Pour Olivier Godin, il a fallu d’abord domestiquer l’instrument : « Je n’avais pas joué souvent sur des pianos Érard. Quand j’ai commencé à travailler, j’ai compris que c’était un autre instrument. J’ai donc demandé à pouvoir passer deux semaines seul avec l’instrument pour comprendre comment il fonctionne. J’ai compris que le fait que les cordes soient droites donne des perceptions de registre [graves, moyens, aigus] plus définies et que le mécanisme explique pourquoi sur les partitions de musique française, les indications de pédales sont si longues. La pédale est plus subtile que sur un piano moderne, et on a plus de marge de manoeuvre. À force d’écouter cet Érard, on se rend compte que c’est un son aussi pertinent dans Fauré que des trompettes baroques dans Bach. » Il est vrai que tout au long du coffret, Godin éclaire les ombres de ce piano aux couleurs mordorées.

Le coffret Fauré, de quatre CD, agence les mélodies de manière chronologique, mais pas strictement, afin d’assurer une alternance des voix. Celle-ci est très agréable à l’écoute. Si l’on retrouve Hélène Guilmette, Julie Boulianne et Marc Boucher, ossatures du coffret Poulenc, l’apport majeur et surprenant est celui du ténor Antonio Figueroa, d’un mimétisme stylistique surprenant avec Boucher, dont il est une sorte d’alter ego ténorisant.

Olivier Godin le reconnaît : « Marc Boucher a réalisé un gros travail de préparation et un travail de direction artistique remarquable pour assurer une cohésion, par exemple pour la diction française de l’époque. Cet engagement a été précieux, car alors que pour Poulenc, j’avais assuré la direction artistique, l’ampleur des partitions de Fauré me gardait très occupé et m’empêchait d’avoir les oreilles partout. »

Le prochain projet de la fine équipe de mélodistes québécois concernera la musique de Massenet. Quant à Olivier Godin, si son baryton finlandais passe en finale du concours, dimanche, il va se frotter à la musique de Ture Rangström et d’Aare Merikanto, ce qui va sans doute étancher sa soif de découvertes.

Concerts de la semaine Le week-end Classica. Le festival Classica conçu par Marc Boucher connaît sa période la plus intense avec plusieurs concerts à Saint-Lambert samedi, dont, à 13 h, celui de l’altiste Marina Thibeault et, dimanche, à 13 h 30, celui du trio Milot-Tétreault-Bareil, avant le récital Schubert d’Alice Ader (15 h 30) et un concert de musique de chambre consacré à André Mathieu. À noter dans la semaine : deux événements majeurs — mardi à Boucherville, la recréation de l’oratorio La résurrection du Christ de Neukomm et jeudi, à Saint-Bruno-de-Montarville, Pelléas et Mélisande de Debussy en version concert.



Chant 2018. Dernière ligne droite pour le Concours musical international de Montréal avec, dimanche, la finale Mélodie, opposant quatre candidats. La fin de cette épreuve laissera le champ libre au volet Aria, avec la demi-finale (12 candidats) lundi et mardi, et la grande finale (6 candidats) jeudi. Cette configuration est nouvelle puisque l’OSM sera partie prenante du concours dès lundi, sous la direction de Graeme Jenkins, ancien directeur musical de l’Opéra de Dallas. Dimanche 3 juin à 15 h à la salle Bourgie. Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 juin à 19 h 30 à la Maison symphonique de Montréal.

