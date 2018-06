Schubert et André Mathieu à Saint-Lambert

Le Festival Classica, conçu et animé par le baryton Marc Boucher, entre dans sa phase principale cette fin de semaine.

Avec pour thème De Schubert aux Stones, Classica va explorer tout d’abord le meilleur de Schubert, dès vendredi à 19 h à la Paroisse catholique de Saint-Lambert, avec le baryton Russell Braun dans le bouleversant Voyage d’hiver. Dans un registre plus léger, l’ensemble Al’mira, à l’église Saint Andrew à 20 h, et Stéphane Tétreault en duo avec le bandonéoniste Denis Plante, à l’église Unie à 21 h, offriront des propositions méditerranéennes et sud-américaines.

À associer à la Winterreise de Russell Braun : la venue, dans la même paroisse, de la grande pianiste Alice Ader, dimanche à 15 h 30, pour l’ultime sonate de Schubert, la fameuse D. 960. Crève coeur, ce concert aura lieu en même temps que la finale Mélodie du concours Chant 2018, tout comme Winterreise coïncide avec la fin du cycle Beethoven de Kent Nagano !

Mais il en faut plus pour décourager Marc Boucher, qui enchaîne les concerts, parmi lesquels la suite de l’aventure André Mathieu de Jean-Philippe Sylvestre, avec, dimanche à 16 h, un programme d’oeuvres de chambre, dont certaines tirées de manuscrits inédits. Un quatuor formé d’Andrea Tyniec, Marc Djokic, Elvira Misbakhova et Stéphane Tétreault accompagnera Sylvestre.

Natalie Coquette, Alexandre Da Costa, Marina Thibeault, Marc Djokic, Nadia Labrie, le Quatuor de guitares du Canada, Valérie Milot, Antoine Bareil, le Studio de musique ancienne, Suzie LeBlanc et Daniel Taylor se produiront pendant cette fin de semaine, avant que Classica se dissémine à Boucherville, mardi, pour la recréation de La résurrection du Christ de Sigismund Neukomm et, jeudi, à Saint-Bruno-de-Montarville pour une présentation en concert de Pelléas et Mélisande de Debussy.

Ah, j’oubliais la partie Stones, avec un grand concert de rock symphonique samedi soir à 21 h en plein air !